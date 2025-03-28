زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب وسط ميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط ميانمار الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، متسببا بتصدّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو فيما شعر سكان في الصين وتايلاند بالهزة.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي (06,20 ت غ)، بحسب الهيئة.

وتم تعليق بعض خدمات المترو والقطارات الخفيفة في بانكوك. وتصدّعت طرقات وانهارت أسقف عدد من الأبنية نظرا لقوة الزلزال.

شعر بالهزة أيضا سكان من شمال تايلاند وصولا إلى العاصمة بانكوك، حيث هرعوا إلى الشوارع فيما اهتزت الأبنية.