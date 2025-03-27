شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك اتفاق تعليق الضربات على قطاع الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس، أن المدفعية الروسية قصفت الخميس مدينة خيرسون في جنوب البلاد، وحرمت معظم سكانها من الكهرباء، معتبرا ما حصل "انتهاكا" لتعهد موسكو بتعليق ضرباتها على منشآت الطاقة.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: "وقع قصف بدا أنه لا يستهدف قطاع الطاقة، لكن قطاع الطاقة أصيب".

وأضاف أن "هذا الأمر يثير سؤالا فعليا عن حدود وقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن أوكرانيا تعتبر هذا القصف المدفعي على خيرسون والذي أسفر عن قتيلين، "انتهاكا مؤكدا" لاتفاق تعليق الضربات.

