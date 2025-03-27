القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار "بن غوريون" في منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته المجاهدة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا، وذلك بصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار) وهدفا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع فلسطين2 الفرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

كذلك أعلنت أنه "ردا على العدوان الأميركي المستمر على بلدنا نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".

وأكدت أنه "كان من نتائج عمليات التصدي والمواجهة خلال الأيام الماضية إفشال محاولات العدو التقدم بقطعه الحربية باتجاه منطقة جنوب البحر الأحمر وإحباط كافة محاولاته في توسيع عدوانه على بلدنا من خلال الغارات والقصف من البحر".

وشددت على أن "العدوان الأميركي لن يزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا وأن المواجهات خلال الأيام الماضية لم تكن إلا بداية لما سيكون من توسيع تدريجي للعمليات الدفاعية خلال الأيام المقبلة وسيرى العدو المزيد من بأس أبناء اليمن العنيد إرادة وصلابة وعزيمة وإيمانا".

وقالت "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ومستمرون في دعم وإسناد إخواننا الصامدين المظلومين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".