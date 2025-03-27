شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر ساندويتش بالمحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

زلازل جزر ساندويتش بالمحيط الأطلسي

ضربات قوية من الزلازل

أنواع الزلازل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال وقع على عمق 145 كلم، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.وقبل نحو أسبوع ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية أيضا في المحيط الأطلسي.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 100.8 كيلومتر.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.ويشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.وتُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.