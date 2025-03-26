الأمير هاري في صدمة..لماذا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال تقرير إعلامي بريطاني إن الأمير هاري النجل الثاني للملك تشارلز الثالث، في حالة صدمة بعد انسحابه من جمعية سينتيبيل الخيرية (Sentebale) التي كانت أُنشئت تكريمًا لوالدته الراحلة الأميرة ديانا.

وقال التقرير إن الأمير البريطاني كان في ليسوتو قبل بضعة أشهر للاطلاع على أعمال الجمعية، لكنه الآن يقول إنه لا خيار أمامه سوى الانفصال. وأعرب عن حزنه العميق وصدمته لاضطراره للتخلي عن رعايته للجمعية الخيرية التي أنشأها تكريمًا لوالدته.

تأسست سينتيبيل عام ٢٠٠٦ لمساعدة الأطفال والشباب في جنوب أفريقيا، وخاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

لكن الأمير هاري دوق ساسكس قال إنه أُجبر على التنحي وسط صراع داخل المنظمة بين رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة صوفي تشانداوكا ومجلس الأمناء.

بيان الأمير

وأصدر بيانًا مع شريكه المؤسس، الأمير سييسو من ليسوتو، قالا فيه إنهما أنشأا الجمعية الخيرية "تكريمًا لأمهاتنا".

وجاء في البيان: بقلوبٍ مثقلة، استقلنا من دورنا كرعاة للمنظمة حتى إشعار آخر، دعماً وتضامناً مع مجلس الأمناء الذي اضطر لفعل الشيء نفسه، كما قالوا.

إنه لأمرٌ مُدمر أن العلاقة بين أمناء المؤسسة الخيرية ورئيس مجلس الإدارة قد انهارت بشكلٍ لا يُطاق، مما خلق وضعاً لا يُطاق.

تفاصيل الخلاف في المؤسسة الخيرية غير واضحة، ولكن يُقال إنه يتعلق بقرارٍ بتركيز جمع التبرعات في أفريقيا.

وأضاف بيان الأميرين: "ما حدث أمرٌ لا يُصدق".

وقال: "نحن مصدومون لاضطرارنا للقيام بذلك، ولكن لدينا مسؤوليةٌ مستمرة تجاه المستفيدين من سينتيبيل، لذلك سنُشارك جميع مخاوفنا مع هيئة المؤسسات الخيرية بشأن كيفية حدوث ذلك".

بيان تشانداوكا

وفي بيانها، قالت الدكتورة تشانداوكا إنها لن تستسلم للترهيب، مُضيفةً: "بالنسبة لي، هذا ليس مشروعاً تافهاً يُمكنني الاستقالة منه عندما أُحاسب".

وقالت إنها أبلغت هيئة المؤسسات الخيرية عن الأمناء، وأن محكمة بريطانية أصدرت أمرًا قضائيًا يمنعهم من إقالتها.

وقالت الدكتورة تشانداوكا: "هناك أشخاص في هذا العالم يتصرفون وكأنهم فوق القانون، ويسيئون معاملة الناس، ثم يلعبون دور الضحية، ويستخدمون الصحافة التي يحتقرونها لإيذاء من يمتلكون الشجاعة لتحدي سلوكهم".

وأضافت أن هذه "قصة امرأة تجرأت على الإبلاغ عن قضايا سوء الإدارة، وضعف الإدارة التنفيذية، وإساءة استخدام السلطة، والتنمر، والتحرش، وكراهية النساء، وكراهية النساء السود - وما تلا ذلك من تستر".

وقال متحدث باسم هيئة المؤسسات الخيرية إنها "على دراية بالمخاوف بشأن إدارة سينتيبيل".

وقال متحدث باسم الهيئة في بيان: "نقوم بتقييم القضايا لتحديد الخطوات التنظيمية المناسبة".

خلفية المؤسسة

استلهم الأمير هاري فكرة تأسيس هذه المؤسسة الخيرية بعد قضائه شهرين في ليسوتو خلال عام 2004 خلال فترة انقطاعه عن الدراسة.

وكان قد زار هذه الدولة الأفريقية الصغيرة - التي تُسجل أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في العالم - في أكتوبر الماضي.

وتحدث الأمير مع الشباب حول نار المخيم عن "الفرق الهائل" الذي تُحدثه مؤسسة سينتيبيل. وفي أبريل الماضي، التُقطت له صورة أيضًا مع الدكتورة تشانداوكا في مباراة بولو خيرية في فلوريدا.

بيان الأمناء

كما أصدر خمسة أمناء سابقين بيانًا قالوا فيه إن استقالتهم "مُدمرة"، ولكنها "نتيجة فقداننا الثقة في رئيسة مجلس الإدارة".

وقالوا إنهم اضطروا إلى الاستقالة لأنهم لم يتمكنوا من السماح لمؤسسة سينتيبيل بتحمل "العبء القانوني والمالي" المتمثل في دعوى قضائية رفعتها رئيسة المجلس "لمنعنا من التصويت على إقالتها بعد رفض طلبنا باستقالتها".

وأضافوا أن قرار الاستقالة "لم يكن قرارًا طوعيًا، بل كان قرارًا شعرنا أننا مُجبرون عليه لرعاية المؤسسة الخيرية".