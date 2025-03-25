شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل 29 تقريرا للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، 29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب، للحكومة للوقوف على تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وفيما يلى نستعرض الطلبات المقدمة من النواب:

1. محمد حمدى دسوقي، بشأن تحويل خطوط إنتاج مخبز الأربعين مدينة أسيوط المملوك للمحافظة من العيش الشامي إلي عيش بلدي – محافظة أسيوط.

2. عبد الله لاشين، بشأن استكمال الأعمال لكلاً من مستشفي أبو كبير المركزي الجديد، والوحدة الصحية بقرية القراموص – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

3. سناء السعيد، بشأن سرعة استكمال العمل بمستشفي ساحل سليم – محافظة أسيوط.

4. أحمد الشريف، بشأن سرعة نقل إدارة منطقة العامرية الطبية من منطقة القباري إلي داخل العامرية – محافظة الإسكندرية.

5. رشا أبو شقرة، بشأن توفير جهاز الإنعاش القلبي بالمؤسسات الحكومية والنوادي الرياضية والفنادق ومحطات القطار ومترو الأنفاق.

6. إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع مياه في الرياح التوفيقي لوصول المياه إلي ترعة الألفية بكفر الحوالة وذلك علي قطعة أرض أملاك دولة مساحتها قيراط وخمسة أسهم بحوض الريحانة مركز القناطر الخيرية تابعة لوزارة الأوقاف – محافظة القليوبية.

7. أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة تخصيص خمسة مواقع يتبع كل منها المجالس القروية التابعة لمركز ومدينة دار السلام لإنشاء مقابر لأهالي المركز وذلك لعدم وجود أماكن لدفن الموتي بالمقابر القديمة مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

8. ريهام عبد النبي، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلي بعض المناطق المحرومة بمدينة أسوان – محافظة أسوان.

9. أحمد الشناوى، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال محور أبو تيج – مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.

10. سناء السعيد، بشأن سرعة استكمال إنشاء كوبري (أبو تيج – ساحل سليم) – محافظة أسيوط.

11. عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية قبر عمير بمحافظة شمال سيناء.

12. عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية أبو العراج بمحافظة شمال سيناء.

13. محمد طلبة، بشأن تصميم هوية بصرية متكاملة لمحافظة الإسماعيلية تعكس تاريخها العريق وجمال طبيعتها الفريدة.

14. محمد حمدى دسوقى، بشأن هدم وبناء مدرسة الخياط بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

15. محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة كوم الذهب الإعدادية إلى مدرسة أبو المكارم الطراوي الإعدادية بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

16. هشام سعيد الجاهل، بشأن إحلال كلي لمدرسة رشيد الثانوية بنات التابعة إلى إدارة رشيد التعليمية – بمركز رشيد محافظة البحيرة.

17. سامى توفيق، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية بناحية قرية سدمنت بمركز أهناسيا – محافظة بني سويف.

18. محمد حمدى دسوقى، بشأن نقل ولاية ملعب تابع لنادي شباب ناصر لأبناء الشعب بمنطقة الحمراء تقاطع شارع التحكم المركزي وعزت جلال من المحافظة إلي وزارة الشباب والرياضة – محافظة أسيوط.

19. هناء سرور، بشأن رفع كفاءة بعض محولات وشبكات الكهرباء بمحافظتي المنوفية والغربية.

20. ريهام عبد النبي، بشأن إنشاء مركز شباب بعزبة الفرن بمنطقة عزب كيما جنوب مدينة أسوان – محافظة أسوان.

21. سميرة الجزار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله وتتحول الرخصة إلي رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج.

22. بلال النحال، بشأن عمل ملعب لمركز شباب سرنباي علي قطعة أرض غير مستغلة ملك وزارة التضامن الاجتماعي – مركز المحمودية – محافظة البحيرة.

23. أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية نجع الدير – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

24. دعاء عريبي، بشأن تزويد مناطق (سيجر، العجيزي، قحافة، سبرباي) بماكينات صراف آلي لبنكي مصر والأهلي بمدينة طنطا – محافظة الغربية.

25. خالد الحداد، بشأن عمل محطة وسيطة في مكان أرض مقلب القمامة بمنشأة الجمال- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

26. محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة تأهيل ورصف شارع صلاح سالم وشارع 26 يوليو والشوارع الجانبية بمنطقة غرب البلد مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

27. شيرين القشاش، بشأن سرعة البدء في أعمال مكتب بريد دكما – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

28. أحمد أبو زيد، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض داير الناحية رقم 11 زمام قرية كفر فيشا لصالح هيئة البريد المصري لإنشاء مكتب بريد عليها بالجهود الذاتية بقرية كفر فيشا الكبري – مركز منوف – محافظة المنوفية.

29. أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية عرب العطيات – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.