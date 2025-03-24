إدارة ترامب تقدم طلباً للمحكمة العليا بشأن الموظفين المفصولين

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية، وقف أمر أحد القضاة بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد فصل جماعي.

وفي استئناف عاجل، طالبت إدارة ترامب بوجوب تعليق الحكم، لأن القاضي لم يكن يملك سلطة الأمر بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار.

وكان الأمر قد أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي رأى أن عمليات الفصل لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.