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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة

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  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة 1/3
  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة 2/3
  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة 3/3

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة...

93ac8a6380.jpg20 رمضان 1446 هـ

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأحداث في المنطقة

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icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً الليلة، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وأشاد رئيس...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة الليلة، مع دولة السيد محمد...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

ورقة بحثية: مخاطر للذكاء الاصطناعي في الاتصالات رغم تعزيز عدالة وشفافية الخوارزميات

أصدر مركز الثورة الصناعية الرابعة في ، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية stc، ورقة مجتمعية بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي...

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icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

مصاحف بطريقة برايل هدية من السعودية لتونس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أمس، مجموعة من المصاحف المطبوعة بطريقة برايل للاتحاد...

icon-byline.pngتونس: دوت الخليج
icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

تفطير الصائمين في 5 دول ضمن برنامج خادم الحرمين

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد يومية ضمن برنامج خادم الحرمين...

icon-byline.pngالعواصم: واس
icon-clock.png20 رمضان 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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