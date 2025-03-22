- 1/3
- 2/3
- 3/3
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة...
ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأحداث في المنطقة
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال...
ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً الليلة، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وأشاد رئيس...
ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي
اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة الليلة، مع دولة السيد محمد...
ورقة بحثية: مخاطر للذكاء الاصطناعي في الاتصالات رغم تعزيز عدالة وشفافية الخوارزميات
أصدر مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية stc، ورقة مجتمعية بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي...
مصاحف بطريقة برايل هدية من السعودية لتونس
سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أمس، مجموعة من المصاحف المطبوعة بطريقة برايل للاتحاد...
تفطير الصائمين في 5 دول ضمن برنامج خادم الحرمين
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد يومية ضمن برنامج خادم الحرمين...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.