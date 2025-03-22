وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة... جدة: جدة: دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأحداث في المنطقة تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً الليلة، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وأشاد رئيس... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة الليلة، مع دولة السيد محمد... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ ورقة بحثية: مخاطر للذكاء الاصطناعي في الاتصالات رغم تعزيز عدالة وشفافية الخوارزميات أصدر مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية stc، ورقة مجتمعية بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ مصاحف بطريقة برايل هدية من السعودية لتونس سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أمس، مجموعة من المصاحف المطبوعة بطريقة برايل للاتحاد... تونس: دوت الخليج تونس: دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ تفطير الصائمين في 5 دول ضمن برنامج خادم الحرمين أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد يومية ضمن برنامج خادم الحرمين... العواصم: واس العواصم: واس 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ

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