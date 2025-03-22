شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: توجيهات الرئيس تدعم المرأة المصرية بمزيد من الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مشاركته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، والتي أكد خلالها على الدور المحوري للمرأة في بناء الدولة وتنميتها، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق خطوات إيجابية وجادة لمزيد من التمكين ومنها المزيد من الحقوق.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالتقدم الذي تحرزه المرأة المصرية في مختلف المجالات، وهن ما أشار اليه الرئيس السيسي بأن المرأة المصرية كانت أساس بناء هذه الحضارة المصرية الراسخة، شريكة في تسيير الحياة، عالمة وأديبة، وطبيبة ومعلمة، أما وزوجة، وأختا وابنة، وهذه رسائل دعم مباشرة للمرأة المصرية لتحقيق المزيد من التقدم والتمكين في المستقبل.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، حيث أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهناك طفرة غير مسبوقة في دمج المرأة في المجتمع، في مختلف القطاعات والمجالات، وهناك حرص طوال الوقت لتكون المرأة في كل المجالات بعدما اثبتت انها جديرة بتولي المسئولية.

وأشار غنيم، إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها، خطوة جديدة لحصول المرأة على المزيد من حقوقها ودمحها في المجتمع بصورة أعم وأشمل.