شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة الغارات الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة، والتي طالت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين العزل، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل انتهاكا صريحا لكافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنها تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وحذر "محسب"، من أن استمرار هذه الجرائم قد يؤدي إلى إشعال المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاكاته الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على ضرورة حماية المدنيين في أوقات النزاع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العدوان الوحشي هو امتداد للسياسة الإسرائيلية التي تستهدف إضعاف الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المشروعة، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة، والامتثال للقرارات الدولية التي تجرم استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة.

كما شدد وكيل لجنة الشئون العربية، على ضرورة إلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي للقطاع، وفتح المعابر بشكل عاجل ومستدام، لضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدا أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المأساة المتكررة هو التوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واستئناف مسار التسوية السياسية على أسس واضحة وعادلة، تضمن تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدد النائب أيمن محسب، التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق سلام عادل ومستدام وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم الحقوق الفلسطينية، والتنسيق مع الدول العربية والدولية لضمان توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال الظالم.