ستارمر يدعو ترامب لعدم الانحياز لبوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير بريطاني أن رئيس الوزراء السير كير ستارمر كثّف الضغط على دونالد ترامب لعدم الانحياز إلى فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية حاسمة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال التقرير إن رئيس الوزراء تحدث إلى الرئيس الأميركي مساء الاثنين، وأطلعه على خطط نشر آلاف الجنود البريطانيين والفرنسيين وغيرهم في أوكرانيا كقوات حفظ سلام إذا أنهى بوتين حربه.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس ترامب مساء أمس. وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على مكالمة "تحالف الراغبين" التي أجراها مع قادة دوليين يوم السبت.

وأكد ستارمر مجددًا على ضرورة تعاون الجميع لوضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن لضمان سلام عادل ودائم.

وأضاف داونينغ ستريت: "نشارك الرئيس ترامب رغبته في إنهاء هذه الحرب الوحشية".

ومن المقرر أن يتحدث دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت المملكة المتحدة، بشأن اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا.

الكرملين يشكك

ومع ذلك، شكك الكرملين في موافقة الرئيس الروسي على مثل هذه الهدنة، محذرًا من أن "عددًا كبيرًا من الأسئلة" لا يزال بحاجة إلى توضيح.

وأضاف أن المكالمة الهاتفية الحاسمة ستُجرى بين الساعة الواحدة ظهرًا والثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش لمناقشة تسوية النزاع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بوجود "تفاهم معيّن" بين الزعيمين، بناءً على مكالمة هاتفية أجرياها في 12 فبراير/شباط، وعلى اتصالات رفيعة المستوى لاحقة بين البلدين.

وأكد بيسكوف: "لكن هناك أيضًا عددًا كبيرًا من التساؤلات حول مواصلة تطبيع علاقاتنا الثنائية، والتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا. يجب أن يناقش الرئيسان كل هذا".