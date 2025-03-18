فرقة رول أميركية تحتج على البيت الأبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انتقدت فرقة الروك الأميركية "سيميسونيك" البيت الأبيض لاستخدامه أغنيتها "Closing Time" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصٌ مُرحّلٌ مُكبّل.

ونشرت إدارة ترامب الفيديو يوم الاثنين بعد يومين من ترحيل البيت الأبيض لمئاتٍ من أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين إلى سجنٍ شديد الحراسة في السلفادور، وهو أمرٌ مثيرٌ للجدل.

وكان الفيديو، الذي يُظهر أيضًا مُرحّلين يستقلون طائرة، مصحوبًا بكلمات الأغنية: "لستم مُجبرين على العودة إلى دياركم، ولكن لا يُمكنكم البقاء هنا".

غيروا الهدف

وصرحت شركة Semisonic في بيان لها بعد نشر الفيديو: "لم نسمح أو نوافق على استخدام البيت الأبيض لأغنيتنا بأي شكل من الأشكال. بل لم يطلبوا ذلك. الأغنية تتحدث عن الفرح والفرص والأمل، وقد أخطأوا فهم المغزى تمامًا".

وعندما سُئلت عن الفيديو يوم الاثنين، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت: "من الواضح أن حكومتنا بأكملها تتجه نحو رسالة هذا الرئيس".

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيمس إي. بواسبيرغ، قد أصدر أمرًا بمنع عمليات الترحيل مؤقتًا يوم السبت، لكن المحامين أبلغوه بوجود طائرتين تحملان مهاجرين في الجو بالفعل - إحداهما متجهة إلى السلفادور والأخرى إلى هندوراس.

وصرحت ليفيت يوم الأحد أن أكثر من 200 شخص تم ترحيلهم كانوا أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا (TdA) - التي نشأت في سجن سيئ السمعة في ولاية أراغوا بوسط فنزويلا. جاء ذلك قبل أن يُصرّح خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، بأن المرحّلين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، صرّح رودريغيز بأنه لم يُكتشف ارتكاب أي جرائم في الولايات المتحدة أو السلفادور للأشخاص المرحّلين، وأن فنزويلا ستبذل قصارى جهدها لإعادتهم إلى ديارهم.

كما تبيّن يوم الاثنين أن وزارة العدل الأميركية تسعى إلى عزل السيد بواسبيرغ من منصبه كقاضيٍ يترأس قضية ترحيل الفنزويليين.

جاء طلب عزل السيد بواسبيرغ قبيل بدء جلسة استماع في محكمته بواشنطن بشأن هذه القضية مساء الاثنين.

وانضمت فرقة سيميونك إلى قائمة طويلة من الفنانين الذين اعترضوا على استخدام دونالد ترامب لأغانيهم، بمن فيهم آبا، وبروس سبرينغستين، وريهانا، وفيل كولينز، وفاريل، وجون فوجيرتي، ونيل يونغ، وإيدي غرانت، وفرقة بانيك! آت ذا ديسكو، آر إي إم، غنز آن روزز، سيلين ديون، بيونسيه، وأديل.

يشار إلى أن أغنية "وقت الإغلاق "Closing Time"" من ألبوم الفرقة "فيلينغ سترينجلي فاين" الصادر عام ١٩٩٨، والذي وصل إلى المركز ٤٣ على قائمة بيلبورد ٢٠٠ للألبومات.

وكانت الأغنية وصلت إلى المركز الرابع على قائمة بيلبورد للأغاني البديلة للبالغين، ورُشِّحت لجائزة غرامي لأفضل أغنية روك.