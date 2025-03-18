شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أدنى مستوى للمواليد خلال 2023 منذ 4 عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض عدد المواليد في أمريكا خلال عام 2023 لأدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما، فيما يمثل استمرارا للتوجه المستمر منذ عقود نحو أسر أمريكية أقل عددًا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرا أصدره المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية صدر، اليوم الثلاثاء، أفاد بأن إجمالي حالات المواليد لعام 2023 تراجع إلى 596ر3 مليون، بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بعام 2022.

ويشار إلى أن عدد المواليد يتراجع على مستوى العالم حيث يثني الاضطراب السياسي والغموض الناس عن إنجاب الأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع هذا الشهر عن انخفاض عدد المواليد خلال عام 2023 إلى 6ر3 مليون طفل، بانخفاض بنسبة 5%، وهي النسبة التي لم يتم تسجيلها منذ أكثر من ستة عقود.