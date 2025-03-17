شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. مقتل 37 شخصًا في أعاصير وحرائق غابات وعواصف على أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الطقس العنيف والمدمر غير المعتاد في عدة ولايات أمريكية إلى حدوث أعاصير عنيفة وعواصف ترابية تعمي الأبصار وحرائق غابات سريعة الانتشار يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية إن مراقبة الأعاصير قد انتهت في الغالب، لكن لا يزال من المحتمل حدوث رياح خطيرة في كارولينا وشرق جورجيا وشمال فلوريدا.

تصنيف عالي الخطورة

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة التي تحولت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلبة التي بدأت يوم الجمعة على تصنيف "عالي الخطورة" غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية.



ترامب مستعدة للمساعدة

ومع ذلك، قال الخبراء إنه ليس من غير المعتاد رؤية مثل هذه الأحوال الجوية المتطرفة في شهر مارس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشال) إن إدارته مستعدة لمساعدة المجتمعات المتضررة.

ونشر يوم الأحد قائلًا: "أرجوكم انضموا إليّ وإلى ميلانيا في الدعاء أجل جميع المتضررين من هذه العواصف الرهيبة".

وقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا، في وسط ولاية ألاباما عندما اجتاحت عدة أعاصير الولاية.