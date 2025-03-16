شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعداء الأجانب".. قاض يتحدى ترامب ويقلص قدرته على ترحيل الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قانون الأعداء الأجانب

ترحيل الأشخاص من أمريكا

الوكالة الأمريكية للإعلام

إعادة توظيف آلاف الموظفين

الدمام - شريف احمد - عرقل قاض اتحادي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدام قانون يرجع إلى القرن الـ 18 يعرف باسم قانون الأعداء الأجانب لترحيل خمسة فنزويليين.وأدت تلك الخطوة إلى إثارة عاصفة قانونية بسبب الخطوة المثيرة للجدل حتى قبل أن يعلنها الرئيس.وأشار الرئيس ترامب علنا إلى أنه سيستخدم القانون الذي يرجع إلى عام 1798، الذي استخدم لآخر مرة لتبرير احتجاز مدنيين أمريكيين -يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.وأقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة "ديموكراسي فوروورد" اليوم السبت دعوى قضائية استثنائية في محكمة اتحادية، في واشنطن دفعا فيها الأمر يصنف عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.وذلك باعتبارها "توغلا افتراسيا" من حكومة أجنبية ويسعى لترحيل أي فنزويلي في البلاد باعتباره فرد من العصابة، بغض النظر عن الحقائق.من جهة أخرى بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، في خفض طاقم إذاعة "فويس أوف أمريكا" وهيئات أخرى ممولة حكوميًا.وبعد وقت قصير من موافقة الكونجرس على أحدث مشروع قانون للتمويل، وجه ترامب إدارته، بخفض وظائف عدة وكالات إلى الحد الأدنى الملزم قانونا.وشمل هذا القرار الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تضم فويس أوف أمريكا وإذاعتي أوروبا الحرة وآسيا الحرة وإذاعة مارتي التي تبث أخبارا بالإسبانية في كوبا.وذكرت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا ومرشحة مجلس الشيوخ التي عينها ترامب كبيرة مستشارين بالوكالة، صباح اليوم، عبر منصة "إكس" أن الموظفين يمكنهم أن يتحققوا من بريدهم الإلكتروني.وتزامن هذا من إخطارات صادرة تمنح طاقم فويس أوف أمريكا إجازة إدارية مدفوعة.وكان أمر قاض أمريكي 6 وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب.وجاء هذا في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.وعدّ القاضي وليام ألسوب حجّة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترامب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها "خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.