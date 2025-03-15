شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين منذ 10 أشهر.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

إعادة رائدي فضاء

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة أن مهمة إعادة رائدي فضاء عالقين في الفضاء قد جرى إطلاقها بنجاح.وكان رائدا الفضاء الأمريكيان باري ويلمور وسونيتا ويليامز على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكونا على متن المحطة لمدة أسبوع واحد فقط.وقالت ناسا إن صاروخا من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" دفع مركبة الفضاء "دراجون" إلى المدار، وهي تحمل رائدي الفضاء من ناسا آن مكلاين ونيكول آيرز، ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء الروسي كيرل بيسكوف.ومن المتوقع أن ترسو المركبة الفضائية في محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر من اليوم السبت.وقالت ناسا إن رواد الفضاء في ناسا نيك هيج وويليامز وويلمور، إلى جانب رائد الفضاء الروسي ألكساندر جوربونوف، سيغادروا محطة الفضاء الدولية 19 مارس.