شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقدم الجيش الروسي.. أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى متاخمة لـ "كورسك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت السلطات الأوكرانية الخميس بإخلاء 8 قرى وبلدات حدودية متاخمة لمنطقة كورسك، التي تتقدم فيها قوات موسكو محاولة استعادة السيطرة الكاملة على هذه المنطقة التي توغلت فيها قوات كييف خلال الصيف الماضي.

وجاء في بيان صادرعن الإدارة العسكرية: "نظرا لخطورة الوضع الميداني في المنطقة وعمليات القصف المتواصلة، تقرّر اليوم المضيّ في الإخلاء الإلزامي للسكان من ثماني بلدات وقرى في منطقة سومي الأوكرانية.

