مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في ولاية الخرطوم بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م، وثمّن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة التي ستسهم -بمشيئة الله- في تخفيف معاناة بلاده.

الجدير بالذكر المشروع يستهدف توزيع 30 ألف سلة غذائية للنازحين ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة، والخرطوم، والبحر الأحمر، وسنار، والنيل الأبيض.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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