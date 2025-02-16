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تطور روسي أمريكي جديد بخصوص تسوية النزاع في أوكرانيا

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أ ف ب - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إظهار نية للتعاون في قضايا دولية بينها أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية، إن الوزيرين أعربا عن استعداد متبادل للتعاون في القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع بشأن فلسطين والشرق الأوسط برمته، فضلا عن مناطق إقليمية أخرى.

قمة سلام بشان أوكرانيا

من جهة أخرى كان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية مكان مناسب لعقد قمة سلام بشان أوكرانيا.

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وأوضح في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية"، أنه يعد المملكة العربية السعودية بلدًا صديقًا.

وذكر بوتين أن لديه علاقة طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما لديه علاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.

السعودية مكان مناسب ومريح

وذكر بوتين أن ما تقوم به المملكة في هذا الاتجاه فهي تقوم به بصدق.
وقال: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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