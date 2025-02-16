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شكرا لقرائتكم خبر عن تطور روسي أمريكي جديد بخصوص تسوية النزاع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إظهار نية للتعاون في قضايا دولية بينها أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية، إن الوزيرين أعربا عن استعداد متبادل للتعاون في القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع بشأن فلسطين والشرق الأوسط برمته، فضلا عن مناطق إقليمية أخرى.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية"، أنه يعد المملكة العربية السعودية بلدًا صديقًا.
وقال: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.
وقالت الخارجية الروسية، إن الوزيرين أعربا عن استعداد متبادل للتعاون في القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع بشأن فلسطين والشرق الأوسط برمته، فضلا عن مناطق إقليمية أخرى.
قمة سلام بشان أوكرانيامن جهة أخرى كان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية السعودية مكان مناسب لعقد قمة سلام بشان أوكرانيا.
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وذكر بوتين أن لديه علاقة طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما لديه علاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
السعودية مكان مناسب ومريحوذكر بوتين أن ما تقوم به المملكة في هذا الاتجاه فهي تقوم به بصدق.
وقال: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.