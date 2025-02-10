ما مصير خطة السلام الأوكرانية في مؤتمر ميونخ الأمني

من المقرر أن تتم مناقشة الخطوط العريضة لخطة حل النزاع في أوكرانيا، في إطار مؤتمر ميونخ الأمني، حسبما أفاد به رئيس المؤتمر كريستوف هويسغن.

وقال هويسغن في كلمة بثها موقع المؤتمر الصحفي الحكومي على الإنترنت: «هل سيتم الإعلان عن الخطة في المؤتمر أم لا؟ أفضل أن أترك الأمر مفتوحا».

وأضاف السياسي: «ما متأكد منه هو أنه سيتم استخدام المؤتمر لمعرفة معالم مثل هذه الخطة وما هي المعايير التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية».

الخطة الأمريكية

وفي وقت سابق، نفى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأوكرانيا، كيث كيلوغ، ما نشرته تقارير إعلامية غربية، قائلا إن الخطة الأمريكية لحل الصراع الأوكراني لن تعرض الأسبوع المقبل في مؤتمر ميونخ الأمني، كما أضاف أن الزعيم الأمريكي فقط من يمكنه تقديم مثل هذه الخطة. وسيعقد المؤتمر الأمني الحادي والستون في ميونخ 61 في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، حيث سيناقش كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف البلدان التحديات والمشاكل الحالية في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك النزاع الأوكراني وأزمة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى فلاديمير زيلينسكي، حسبما أكدته كييف، بالإضافة إلى كيلوغ. كما سيتم عقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في إطار المنتدى. فيما أفادت وكالة «Semafor» بأن كيلوغ، يعتزم تقديم خطط لحل الأزمة الأوكرانية إلى الرئيس ترمب قريبا، حيث سيُعقد اجتماع يضم ممثلي جميع دول الناتو لمناقشة سبل حل النزاع.