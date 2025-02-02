استشهاد خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات جوية إسرائيلية متفرقة الليلة الماضية على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

في السياق، أفاد رئيس بلدية جنين، بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين لليوم الثالث عشر على التوالي خلف دماراً كبيراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 100 منزل بشكل كلي في المخيم ومحيطه، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية، كما أشار إلى تدمير واسع للبنية التحتية، حرم مستشفيات المدينة من المياه.

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