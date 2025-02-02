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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات جوية إسرائيلية متفرقة الليلة الماضية على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.
في السياق، أفاد رئيس بلدية جنين، بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين لليوم الثالث عشر على التوالي خلف دماراً كبيراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 100 منزل بشكل كلي في المخيم ومحيطه، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية، كما أشار إلى تدمير واسع للبنية التحتية، حرم مستشفيات المدينة من المياه.
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