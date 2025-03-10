تل أبيب تخصص 1.8 مليار دولار للدروز وتدعوهم للعمل في إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الدرزية في الجولان والمجتمعات الدرزية والشركسية في منطقة الجليل والكرمل للأعوام 2025-2029، بحسب ما أعلن مكتبا رئيس الوزراء ووزير المالية في بيان مشترك الأحد.

وتبلغ ميزانية الخطة الخمسية 3.9 مليار شيكل، وستتضمن ميزانية إضافية بقيمة 2.6 مليار شيكل. (1.8 مليار دولار)

وتتضمن الخطة تكلفة تطوير مدعومة في رعاية الأراضي لأفراد الأمن، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، والأماكن العامة، والمؤسسات العامة في المدن، وأكثر من ذلك.

ومن بين البنود الرئيسية في القانون تخصيص 650 مليون شيكل للتخطيط الحضري وحلول الإسكان. ويشمل ذلك إنشاء لجنة تخطيط مخصصة للبلدات الدرزية والشركسية لتسريع التخطيط التفصيلي. كما سيتم تنفيذ إطار عمل جديد لتوصيلات الكهرباء، وسيتم توفير إعانات لمشاريع الإسكان الجديدة، والتي ستعود بالنفع على الجنود المسرحين والأزواج الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنفاق أكثر من مليار شيكل على تحسين الخدمات البلدية، وزيادة ميزانيات الحكم المحلي، وتحسين كفاءة الخدمة العامة، وتطوير مصادر دخل مستقلة من خلال المبادرات الاقتصادية، وفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

نتانياهو: ملتزمون تجاه دروز سوريا

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان: "إننا ملتزمون التزاماً عميقاً تجاه إخواننا في الطائفة الدرزية. ولا يقتصر هذا الالتزام على الدروز في إسرائيل فحسب، بل يمتد أيضاً إلى أولئك في المنطقة الأوسع نطاقاً، وخاصة في سوريا".

وأضاف: "تعكس هذه الجهود قوة الرابطة بيننا وبين الطائفة الدرزية. فهم يقاتلون إلى جانبنا، جنباً إلى جنب؛ ونحن نتقاسم تحالفاً فريداً من نوعه ــ ما نسميه "عهد الدم". ولكنني أقول إنه ليس مجرد عهد دم ــ بل هو أيضاً عهد حياة".

وقال نتانياهو إن الميزانية التي تبلغ نحو أربعة مليارات شيكل ستسمح بتوفير السكن المدعوم للجنود المفرج عنهم والأزواج الشباب. وأضاف: "نحن نعمل على تعزيز السلطات المحلية وتشكيل لجنة تخطيط، وهو ما طالب به المجتمع منذ فترة طويلة - والآن حان الوقت لتحقيق ذلك".

وقال سموتريتش في بيانه: "إن الرابطة العميقة بين دولة إسرائيل والمجتمعات الدرزية والشركسية ليست مجرد ميثاق دم، بل هي ميثاق حياة، ونحن ملتزمون به من خلال العمل". وأضاف: "اليوم، وافقنا على خطة شاملة مدتها خمس سنوات بميزانية غير مسبوقة تبلغ نحو 4 مليارات شيكل، والتي ستوفر دعمًا واسع النطاق وهادفًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الدرزية والشركسية في الجليل والكرمل ومرتفعات الجولان".

العمل في إسرائيل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، علناً، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إسرائيل ستتخذ خطوة جذرية بالسماح للدروز والشركس السوريين بالعبور إلى الجانب الإسرائيلي من الجولان لأغراض العمل.

إن الخطوة غير العادية المتمثلة في السماح للمواطنين الأجانب من دولة معادية لإسرائيل مثل سوريا بالعمل في إسرائيل قد يكون لها تموجات جيوسياسية في جميع أنحاء المنطقة وهي شهادة على مدى التغيير الجذري الذي طرأ على الشرق الأوسط حتى في الأشهر القليلة الماضية فقط.

حتى السابع والثامن من كانون الأول (ديسمبر)، كانت سوريا تحت حكم نظام الأسد ، الذي رغم أنه حافظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ عام 1974، كان رسميا في حالة حرب مع الدولة اليهودية، وكان يشكل حلقة وصل حاسمة في سلسلة الجهود الإيرانية لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.

كما شكلت سوريا الأسدية تهديدا مباشرا لسوريا من جانب الميليشيات الإيرانية التي قد تغزوها ومن جانب القوات الجوية للجيش السوري والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيميائية.

ولكن كل ذلك تغير عندما أطاح أحمد الشرع ومتمردوه السوريون بالأسد، مما خلق الخوف داخل إسرائيل من غزو جهادي والخوف بين الدروز السوريين من تعرضهم للقمع أو الهجوم، حتى مع أنه قال بنفسه إنه يريد الهدوء داخل سوريا وعلى طول حدودها.

وبسبب عدم ثقتها بالشرع بسبب خلفيته الجهادية، تحركت إسرائيل بسرعة لإنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا لمنع حتى إمكانية حدوث غزو جديد من قبل النظام السوري الجديد ، وشملت المنطقة قطاعات كبيرة من السكان الدروز السوريين.

جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا

على مدار الأشهر الثلاثة التي قضتها الفرقة 210 في جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب سوريا، كانت هناك جهود لبناء علاقات أقوى مع الدروز السوريين لإبقائهم هادئين بشأن الوجود الإسرائيلي هناك وتجنب الاحتكاك.

ولكن السماح للدروز السوريين بالعمل داخل إسرائيل، حتى لو اقتصر الأمر على الجولان، يعد تصعيداً كبيراً في السعي إلى تعميق العلاقات بين إسرائيل وهذه الطائفة.

كما أنها إشارة إلى أن إسرائيل تخطط للبقاء في جنوب سوريا لفترة طويلة، ويبدو أنه تم الإعلان عنها استراتيجيا بعد نهاية الأسبوع الماضي عندما تحولت التوترات السورية الداخلية إلى معركة كبيرة بين أقلية عرقية سورية مختلفة، العلويين وعناصر من قوات الأمن للنظام الجديد.

وتشير التقارير إلى مقتل عدة مئات أو أكثر من الأشخاص، بما في ذلك العديد من المدنيين الأبرياء، مما دفع الكثير من الغرب إلى التساؤل مرة أخرى عما إذا كان يمكن الوثوق بالنظام السوري الجديد وما إذا كان يمكن دمجه في النظام الاقتصادي الغربي.

من الناحية الفنية، لا يوجد أساس قانوني دولي واضح يسمح لإسرائيل بالبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، وبالتالي فإن الحجة الإسرائيلية القائلة بأن وجودها المطول في سوريا يفيد السوريين المحليين قد تساعد أيضاً في المناقشات حول شرعية وجود جيش الدفاع الإسرائيلي هناك.

ونسب كاتس الفضل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تسهيل هذه الخطوة، وقال إن إسرائيل ستحمي المجتمع الدرزي السوري من تهديدات النظام الجديد.

