الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرة مسيرة أوكرانية، 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوجراد، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك". وتابع البيان: "وتم تدمير 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وفورونيج كراسنودار".