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السعودية | بندر المهنا: 100 مليار دولار هو حجم سوق صفقات الطائرات للشركات السعودية

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  • السعودية | بندر المهنا: 100 مليار دولار هو حجم سوق صفقات الطائرات للشركات السعودية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس  بندر المهنا أن 100 مليار دولار هو حجم سوق صفقات الطائرات للشركات السعودية، مما يضع البنوك السعودية أمام فرصة كبيرة لتقديم منتجات تمويل طائرات متطورة، تستفيد من الضمانات القوية التي توفرها هذه الطائرات، كما فعلت شركة تأجير الطائرات السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة AviLease في الشراكة مع طيران ناس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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