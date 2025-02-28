السعودية | بندر المهنا: 100 مليار دولار هو حجم سوق صفقات الطائرات للشركات السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن 100 مليار دولار هو حجم سوق صفقات الطائرات للشركات السعودية، مما يضع البنوك السعودية أمام فرصة كبيرة لتقديم منتجات تمويل طائرات متطورة، تستفيد من الضمانات القوية التي توفرها هذه الطائرات، كما فعلت شركة تأجير الطائرات السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة AviLease في الشراكة مع طيران ناس.

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