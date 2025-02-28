السعودية | “نزاهة”: توقيف 131 موظفًا في 8 جهات حكومية بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مع 370 موظفًا بجهات حكومية، وأوقفت 131 متهما بقضايا فساد، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2025م، ونفذت 3466 جولة رقابية.

وأضافت أن المتهمين والموقوفين من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان)، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، مبينة أنها وجهت إليهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

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