السعودية | “الزكاة والضريبة والجمارك” تحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 500 ألف حبة محظورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذي ميناء الملك عبدالعزيز والوديعة من إحباط 4 محاولات لتهريب 483,585 حبة “بريجابالين” إضافةً إلى 37,368 حبة “زانكاس” الخاضعة جميعها للرقابة الطبية، حيث عُثر عليها مخبأة في إرساليات، وأمتعة مسافِرَين قدما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن منفذ ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب 210,000 حبة “بريجابالين” عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت عبر المنفذ. وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط تهريب 273,585 حبة “بريجابالين” مُخبأة في إرسالية أخرى.

وأضافت الهيئة أنه في المحاولة الثالثة تمكّن منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب 28,578 حبة “زاناكس” عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنفذ، وفي المحاولة الرابعة تمكّن المنفذ من إحباط تهريب 8,790 حبة مُخبأة بالطريقة السابقة نفسها.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.

gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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