شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الاحرار يوجه 9 أسئلة عن نظام البكالوريا الجديدة لوزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

طرح حزب المصريين الاحرار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم وعرض خلاله رؤية الحزب لنظام البكالوريا الجديد مجموعة من الاستفسارات التي وصفها بالهامة والشرورية والملحة على صناع القرار بشأن النظام الجديد

وجاءت الاستفسارات التي عرضها اثناء المؤتمر صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم بالحزب على النحو التالى :



1-هل هناك اتفاق بين الخبراء والختصين ووزراء التعليم السابقين على حتمية تغيير نظام الثانوية العامة الحالي كونه يمثل عبئا كبيرا على الطلاب واولياء امورهم؟

2-هل هناك جاهزية فعلية للمدارس والبنية التحتية بها في تطبيق هذا النظام؟

3-هل المنظومة التعليمية الحالية بتعدد مشكلاتها قادرة على تطبيق هذا النظام الجديد؟

4-هل هذا النظام قادر على مواجهة مشكلات الدروس الخصوصية ؟

5-هل هذا النظام قادر على سد العجز الصارخ في اعداد المعلمين؟

6-هل هناك قدرة وكفاءة لدى المعلمين على تطبيق هذا النظام؟

7-هل يهدف هذا النظام الجديد للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل؟

8-هل اعتبار التربية الدينية في الصف الثالث الثانوى كمادة أساسية محتسبة من ضمن المجموع الكلي حلا منطقيا؟

9-كيف سيؤثر نظام البكالوريا على مستقبل الأجيال القادمة؟

في الوقت نفسه اكد عصام خليل رئيس الحزب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب اليوم ان النظام التعليمى الحالي في مصر لا يحقق اهداف المادة 19 من الدستور التي حددت الهدف من العملية التعليمية ،وأشار الى تطوير العملية التعليمية لابد ان يبدأ من المراحل الابتدائية وليس من المرحلة الثانوية