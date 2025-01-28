شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية أمريكية" للدفاع الصاروخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه وقع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام "القبة الحديدية" الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني.

وقال ترامب أمام مؤتمر لمشرعين جمهوريين في ميامي "نحن بحاجة للبدء فورًا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية "سوف تُصنع هنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

ولاحقًا، على متن الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب في رحلة العودة إلى واشنطن، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس وقع أمرًا تنفيذيًا لـ "تطوير ما نسميه القبة الحديدية الأمريكية، وهي درع دفاعية صاروخية شاملة لحماية الأراضي الأمريكية".





وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده بإنشاء نسخة أمريكية من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ التي أطلقت عليها من قبل حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال ترامب "إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا"، مضيفا "لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا".

وفي حديثه الذي تزامن مع تولى وزير دفاعه بيت هيغسيث منصبه، أضاف ترامب أن الأمر التنفيذي المتعلق بالدرع الصاروخية واحد من أربعة أوامر أخرى سيوقعها، بينها أمر من شأنه "استئصال عقيدة التحول الجنسي من جيشنا".

واعتبر أن إخراج المتحولين جنسيا من الجيش هو "لضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكا في العالم".

وكان الجيش الأمريكي قد رفع الحظر عن خدمة الجنود المتحولين جنسيا في القوات المسلحة عام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس الديموقراطي باراك أوباما.



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