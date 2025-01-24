شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الاخوان الإرهابية دخلت حرب محسومة النتيجة لأنها صدمت بوعى الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الأحداث التى تمر بها المنطقة حاليا وتواصل نشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، إلا أن الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها وما وصلت إليه من قوة جعلتها قادرة على التصدى لمثل هذه الموجة من الشائعات والأكاذيب.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن وعى المصريين كان السلاح الأهم فى حرب الشائعات، فقد دخلت الجماعة وأنصارها حرب محسومة النتيجة لأنها صدمت بوعى الشعب المصري وكأنها غفلت ما عاشه الشعب من معاناة وكوارث خلال فترة حكمهم للبلد، وحاليا هم مصدومين بأن كل هذا المجهود والأموال المدفوعة من أجل بث الشائعات لزعزعة الاستقرار وتفكيك النسيج الوطنى لم تؤتى ثمارها فالشعب المصري يلتف حول قيادته وجيشه للحفاظ على الدولة المصرية وهذا هو المعدن الحقيقي للشعب المصري الأصيل وما اعتدنا عليه على مدار التاريخ.