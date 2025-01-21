شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تحصل على قرار تمكين رغم مرور 3 سنوات من طلاقها.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حصول زوجة على قرار تمكين رغم فوات المواعيد ومرور 3 سنوات من طلاقها"، استعرض خلاله قرارا صادرا من نيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة، يهم وينصف الزوجات المتضررات، بحصول زوجة على قرار تمكين بعد 3 سنوات من طلاقها، وزواج مطلقها في الشقة، حيث تقدمت بطلب للتمكين، تم رفضه، وتم عمل تظلم بعد فوات المواعيد، وتمت استيفاء الأوراق مرة أخري، وصدر القرار بالتمكين.

لما كان ذلك: وكان الثابت بالأوراق ومنها أقوال جارتي عين النزاع، ورجل الإدارة المختص سالفي الذكر، أن العين كانت مسكنا للزوجية للشاكية والمشكو حال قيام الزوجية بينهما، التي انفصمت عراها بالطلاق الحاصل في 22 مارس 2021، وقام بزواجه في الشقة، رغم أنها حاضنة للصغار سالفى الذكر، وهم مازالو في من حضانة النساء المقررة بمقتضى المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانونين 100 لسنة 1985, 4 لسنة 2005م - وفي يدها، الأمر الذي يستوجب والحال كذلك تمكينها دونه من مسكن الحضانة عين النزاع بإعتبارها مطلقة وحاضنه، ومنع تعرضه والغير لها في ذلك.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررات.. زوج يطلق زوجته ويطردها من مسكن الحضانة.. ويتزوج في الشقة.. والحاضنة ترفع قرار تمكين.. والنيابة ترفض مستندة على أن الشقة في بيت والده.. والحاضنة تتظلم على القرار.. والنيابة تنصفها بعد مرور 3 سنوات





برلمانى