شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف مخطط الإخوان لبث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، عن جهود الدولة المصرية فى صد ومواجهة الشائعات التى تصدرها كتائب الإخوان الإرهابية والتى تستهدف كل الإنجازات الكبرى.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تبث الأكاذيب والفتن، بحيث أنها تضغط على الشعب المصري لتغييب المفاهيم والضغط من الناحية العاطفية لإحداث أى شراشة لتقفز على المشهد مره آخري، موضحًا أن المعركة مستمرة لمواجهة تلك الأكاذيب ولن تنتهي، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية مناهضة ومعادية للدولة على عكس المعارضة الشريفة.

وتابع أن الشائعات الاخوانية تستهدف كل مقدرات الشعب والدولة المصرية، وأن هناك أدوات عديدة تستخدمها جماعة الإخوان لبث الشائعات ضد الدولة، وهي مجموعة من القنوات الفضائية تبث من خارج مصر، ومجموعة من اليوتيوبر واللجان الإلكترونية الذين يتولون نشر الشائعات، وعدد من الصفحات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وهي من ضمن مشروع حروب الجيل الرابع، وغيرها من الطرق التي تستخدمها وتمولها أطراف التنظيم الدولي لاستخدامها ضد الدولة المصرية.