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شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر بدأ.. توقف خدمات "تيك توك" في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دخل حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة حيز التنفيذ مساء السبت؛ حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 50:10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة(0350 الأحد بتوقيت جرينتش)، لم يكن من الممكن العثور على التطبيق في متاجر تطبيقات آبل وجوجل، اللتين يحظر عليهما عرض المنصة بموجب قانون اتحادي يطالب شركة بايت دانس الأم الصينية لتيك توك ببيع المنصة أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
وعندما قام المستخدمون بفتح تطبيق تيك توك مساء السبت، واجهوا رسالة من الشركة تمنعهم من تصفح مقاطع الفيديو.
وبحلول الساعة 50:10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة(0350 الأحد بتوقيت جرينتش)، لم يكن من الممكن العثور على التطبيق في متاجر تطبيقات آبل وجوجل، اللتين يحظر عليهما عرض المنصة بموجب قانون اتحادي يطالب شركة بايت دانس الأم الصينية لتيك توك ببيع المنصة أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
وعندما قام المستخدمون بفتح تطبيق تيك توك مساء السبت، واجهوا رسالة من الشركة تمنعهم من تصفح مقاطع الفيديو.
ترامب يدرس منح "مهلة" للتطبيق
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت إنه يفكر في منح تطبيق تيك توك مهلة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية نشرت يوم السبت: "أعتقد أن هذا سيكون، بالتأكيد، خيارا ندرسه".
وتابع قائلا: "تمديد الـ90 يوما هو شيء من المرجح أن يتم، لأنه مناسب. كما تعلمون، إنه مناسب. يجب أن ننظر في الأمر بعناية. إنها قضية كبيرة جدا".
وأضاف: "إذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن ذلك يوم الاثنين".