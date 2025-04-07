شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرة بهبوط وول ستريت.. مؤشرات الأسهم العالمية تواصل خسائرها والان نبدء بالتفاصيل

هبوط المؤشر نيكي

الدمام - شريف احمد - انخفضت العديد من مؤشرات الأسهم العالمية، على رأسها المؤشر نيكي 225، وهو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بعد الانهيار الذي شهدته بورصة وول ستريت يوم الجمعة الماضي.يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة التي تستهدف العشرات من الدول بنسب متفاوتة.وهوى المؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة بلغت نحو 8% بعد فترة وجيزة من فتح السوق.كما انخفض مؤشرستاندرد أن بور/إيه إس إكس 200 الأسترالي بأكثر من 6%.وخسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 4ر4%.فيما أظهرت العقود الآجلة الأمريكية في بورصة وول ستريت مزيدًا من التراجع.وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2ر4%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر3%. وخسر مؤشر ناسداك 3ر5%.2025/4/7