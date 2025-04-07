شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات هيونداى إلنترا AD 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت السيارة النترا Ad أن تجمع بين الأداء الجيد والتصميم العصري، كسيارة متوسطة السعر بأعلى معايير الجودة، وتأتي أسعار السيارة "هيونداي إلنترا AD" موديل 2025 في السوق المصري بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها من نفس الفئة، وتتوفر السيارة بعدة فئات وهي كالاتي:

الفئة الأولى بسعر 990,000 جنيه الفئة الثانية بسعر 1,070,000 جنيه الفئة الثالثة بسعر 1,175,000 جنيه

وعن أداء السيارة هيونداي إلنترا AD وكفاءة استهلاك الوقود

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يقدم أداءً متوازنًا بين القوة والكفاءة

القوة الحصانية تصل إلى 127.5 حصان عند عدد لفات دوران معينة، مما يعطي السيارة تسارعًا مقبولًا لأداء يومي متنوع.

عزم الدوران يبلغ 155 نيوتن متر، ما يتيح للسيارة التسارع بثبات وقدرة على المناورة في الطرق المزدحمة.

ناقل الحركة سداسي السرعات أوتوماتيك، يحقق انتقالًا سلسًا بين السرعات ويسهم في توفير استهلاك الوقود.

تعتبر موفرة بشكل ملحوظ في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6.8 لتر/100 كيلومتر، حيث إنها مناسبة للقيادة في المدينة وعلى الطرق السريعة، ما يعزز من جاذبيتها الاقتصادية.

أما أنظمة الأمان والسلامة الخاصة بالسيارة هيونداي إلنترا

AD

السلامة هي عنصر أساسي في تصميم هيونداى إلنترا ADفهي كالتالي :

نظام الفرامل المانعة للانغلاق

ABS

يمنع انغلاق العجلات عند الفرملة المفاجئة، ما يقلل من مخاطر الانزلاق.

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

يساهم في توزيع قوة الفرملة بشكل متوازن على العجلات، مما يعزز الاستقرار.

كاميرا الرؤية الخلفية تدعم السائق أثناء الرجوع للخلف وتساعد في تجنب الاصطدامات.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي لحمايتهم من الإصابات الخطيرة في حالات التصادم.

أجهزة تحذير المسافة والتي تسهم في تجنب العوائق أثناء الركن.

حساسات المطر الأوتوماتيكية تعمل على تشغيل مسّاحات الزجاج تلقائيًا في حالة هطول الأمطار لتحسين الرؤية.