شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى البحرين انخفاضا طفيفا مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 24 سعر 36.725 ريال مقارنة ب 37.225 ريال سعر امس وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين

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عيار 24 سجل 36.725 دينار

عيار 22 سجل 33.650 دينار

عيار 21 سجل 32.125 دينار

عيار 18 سجل 27.550 دينار

عيار 14 سجل 21.425 دينار

عيار 12 سجل 18.350 دينار

الاونصة1142.200 دينار

الجنيه الذهب257.050 دينار

الأونصة بالدولار3037.76 دولار

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.