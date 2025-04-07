شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى البحرين انخفاضا طفيفا مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 24 سعر 36.725 ريال مقارنة ب 37.225 ريال سعر امس وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .
أسعار الذهب في البحرين
-
عيار 24 سجل 36.725 دينار
عيار 22 سجل 33.650 دينار
عيار 21 سجل 32.125 دينار
عيار 18 سجل 27.550 دينار
عيار 14 سجل 21.425 دينار
عيار 12 سجل 18.350 دينار
الاونصة1142.200 دينار
الجنيه الذهب257.050 دينار
الأونصة بالدولار3037.76 دولار
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز