شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال.. أمواج تسونامي صغيرة تضرب شواطئ اليابان دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

تحذير الأرصاد اليابانية

1500 هزة سنويًا

الدمام - شريف احمد - أدى زلزال ضرب جنوب غرب اليابان بقوة 6,8 درجة يوم الاثنين، إلى أمواج تسونامي محلية صغيرة من دون تسجيل أيّ أضرار.ووقع الزلزال على عمق 36 كيلومترًا وعلى بُعد 18 كيلومترًا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكي في منطقة كيوشي الساعة 21,19 (12,19 بتوقيت جرينتش)، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من موجات تسونامي محتملة يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وحثت السكان على الابتعاد عن السواحل.وكتبت على منصة إكس: "يمكن لتسونامي أن يضرب مرات عدة، الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحلية".وتسبب الزلزال في بعض المواني المحلية، في أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 20 سنتيمترًا ولم تخلّف أيّ أضرار، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.وأفاد الإعلام المحلي بعدم تسجيل وقوع أي ضحايا من جراء الزلزال، فيما أظهر البث الحي من المنطقة عبر محطة "إن إتش كاي" العامة عدم قوع أي أضرار واضحة، بينما بدا البحر هادئًا وحركتا الملاحة البحرية والسير في حالة طبيعية.اليابان التي تقع فوق نقاط التقاء 4 صفائح تكتونية في غرب "حزام النار" بالمحيط الهادئ، تُعد من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد نشاطًا زلزاليًا.ويسجل الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكّانه نحو 125 مليون نسمة 1500 هزة تقريبًا سنويًا تشكل قرابة 18% من الزلازل التي يشهدها العالم.وبينما تكون معظم هذه الزلازل خفيفة، لكن الأضرار التي قد تنتج عنها تتفاوت بحسب مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض.