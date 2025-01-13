اعلن المتحدث باسم الداخلية الألمانية، أن "أنصار الرئيس السوري السابق بشار الأسد قد يحاولون التوجه لأوروبا وسيواجهون بملاحقات قضائية في ألمانيا".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الداخلية الألمانية: أنصار الأسد قد يحاولون التوجه لأوروبا وسيواجهون بملاحقات قضائية في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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