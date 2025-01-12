سيراليون تسجل أول إصابة مؤكدة بـ "جدري القردة"

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت سيراليون أول حالة إصابة مؤكدة، بمرض جدري القردة، منذ رفع أعلى مستوى تأهب عالمي ضد هذا الوباء السنة الماضية.

وأكدت وكالة الصحة العمومية في سيراليون، أن الإصابة لرجل يبلغ من العمر 27 عامًا من المنطقة الغربية بالقرب من فريتاون.

وقالت إن الفرق الصحية في البلاد تعمل على تعقبه وإجراء التحريات اللازمة لتحديد الأشخاص الذين خالطوه، للحد من انتشار هذا المرض القاتل.

وتم تأكيد هذه الحالة الأولى من جدري القردة يوم الجمعة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة، دون أن يتم تحديد طبيعة السلالة التي أصابت المريض.