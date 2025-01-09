النشرة: تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية على علو منخفض جدا في محيط السلسلة الشرقية والغربية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بتحليق طائرة استطلاع اسرائيلية على علو منخفض جدا في محيط السلسلة الشرقية والغربية من سهل البقاع وتحلق دائريا فوق قرى وبلدات غربي بعلبك وفي محيط بلدات السعيدة حوش بردى ومجدلون عين السودا، وصولا إلى منطقة الطيبة دورس شرقي بعلبك.

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