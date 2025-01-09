اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له من مجلس النواب بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، الى انه يتقدم باسم الامة اللبنانية واللبنانيين خاصة في هذه الظروف الحرجة وخاصة في الجنوب اللبناني حيث يتعرض اهلكم هناك لابشع واشد قساوة من اي حرب اخرى، لذلك لبنان بحاجة الى كل شيء، الجنوب بحاجة وكل لبنان بحاجة وكلنا بانتظار العهد الجديد، وباسم العهد الجديد اتقدم بالتهنئة فخامة الرئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تقدم بالتهنئة للرئيس جوزاف عون: لبنان بحاجة الى كل شيء وكلنا بانتظار العهد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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