اطلاق نار ومفرقعات في عدد من المناطق ابتهاجًا بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية

أُطلقت مفرقعات وسمع صوت إطلاق النار في عدد من المناطق ابتهاجًا بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية.

وانتُخب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية بعد حصوله على 99 صوتًا من أصل 128 في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.