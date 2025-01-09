أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح له الى انهم "قالوا لنا انتبهوا "تبقوا وحدكن" وقلنا لهم نبقى لوحدنا احرارا برأينا وأسيادا لقرارنا، لا التهديد يرهّبنا ولا الاغراء يرغّبنا".
وأكد "اننا لا نباع ولا نشترى ولا شيء يهزّنا، نحن حرّاس السيادة والدستور, نبقى تيار ووطني وحرّ".
واضاف :"مش هيني تكون سيادي بالفعل، بس الحياة لحظة كرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: "نحن حرّاس السيادة والدستور نبقى لوحدنا احرارا برأينا وأسيادا لقرارنا لا التهديد يرهّبنا ولا الاغراء يرغّبنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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