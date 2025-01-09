بري: تصويت الـ86 يمنع الطعن في المجلس الدستوري وهذا كل شيء فقط والان وقت التصويت

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مداخلة النائب ملحم خلف حول تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش، الى انه "سكتنا كتير عن هذا الموضوع"، تصويت الـ86 نائبا لقائد الجيش يمنع الطعن في المجلس الدستوري وهذا كل شيء فقط، والان وقت التصويت.

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