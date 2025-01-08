بلينكن: تصريح ترامب عن غزو جرينلاند "لا يستحق المناقشة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء التصريحات الجدلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب حول رغبته في الاستيلاء على جرينلاند ووصفها بأنها فكرة سيئة لا تستحق المناقشة.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة إلى باريس، وهي آخر رحلة خارجية له قبل ترك منصبه، "الفكرة التي تم التعبير عنها بشأن جرينلاند ليست جيدة، ولن تتحقق، وليست فكرة يجب أن نضيع الوقت في الحديث عنها".

وكان ترامب قد أثار ضجة الثلاثاء عندما أعلن أنه لن يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية للسيطرة على جرينلاند، وهي جزيرة تقع داخل مملكة الدنمارك، فضلاً عن حديثه عن السيطرة على قناة بنما، وتغيير مسمى خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وهي تصريحات أثارت جدلاً، ورغم ذلك يتعامل معها الغالبية باعتبارها نوع من الجنون أو الاستعراض.

وقال بلينكن، أثناء وقوفه بجانب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الولايات المتحدة تكون "أقوى" و"أكثر فعالية" عندما تعمل مع الحلفاء بدلاً من "قول وفعل أشياء تنفرهم"، على حد تعبيره.

لن نسمح لأحد بالاعتداء على أوروبا

وفي وقت سابق من اليوم، حذر بارو من أنه "من غير الوارد" أن يسمح الاتحاد الأوروبي لدول أخرى "بمهاجمة حدوده السيادية". وعندما تحدث إلى جانب بلينكن، خفف بارو من حدة خطابه، قائلاً إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تخطط حقًا لغزو أكبر جزيرة في العالم.

وعندما سأله الصحافيون عن التدخل المثير للجدل لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في السياسة الأوروبية، رفض بلينكين التعليق.

وهاجم ماسك مؤخرًا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأيد علنًا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل الانتخابات المبكرة الشهر المقبل.

وقال بلينكين إن ماسك وغيره من "المواطنين العاديين في الولايات المتحدة] يمكنهم أن يقولوا ما يريدون أو يؤمنون به ويمكن لأي شخص آخر أن يتوصل إلى استنتاجاته الخاصة".

كان ماسك، الذي يمتلك سبيس إكس وتيسلا وإكس، مستشارًا رئيسيًا للرئيس المنتخب. وقد اختار ترامب ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة شركة استشارية خارجية لخفض التكاليف تسمى إدارة كفاءة الحكومة.

أوروبا تتحدث عن احترام السيادة

رفضت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، التساؤلات حول تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن رغبته في الاستيلاء على جرينلاند.

وحاولت المفوضية عدم تأجيج التوتر في مؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء، قائلة إنها "لن تدخل في تفاصيل" تعليقات ترامب، حيث تعرض المتحدثون باسم المؤسسة لاستجواب متكرر ومكثف حول ما ستفعله في السيناريو الذي تهاجم فيه أمريكا جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية أنيتا هيبر "من الواضح أنه يجب احترام سيادة الدول"، مضيفة أن بروكسل تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة من أجل "أجندة عبر الأطلسي أقوى".

ولم تهدئ الإجابة الصحافيين في غرفة الصحافة، حيث توالت الأسئلة حول هذه القضية، حتى أن أحد الصحافيين قارن القضية بالفترة التي سبقت الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.

وقال مراسل إذاعة راديكالي الإيطالية ديفيد كاريتا: "قبل ذلك، كانت المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي ودبلوماسيون في بعض الدول الأعضاء يعلنون علناً منذ عدة أشهر أن الغزو هو سيناريو افتراضي، وبالتالي لا توجد حاجة للتدخل".

وأضاف "ما قاله الرئيس ترامب أمس كان تهديدا عسكريا لدولة عضو، وهو أمر حقيقي: فهو الرئيس المنتخب لأقوى دولة في العالم. هل تدركون أن هناك خطرا؟".

جرينلاند ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها مصنفة باعتبارها " إقليمًا خارجيًا مرتبطًا بالاتحاد الأوروبي". من بين ما يقرب من 57000 شخص يعيشون على الجزيرة العملاقة الغنية بالمعادن، هناك حوالي 2000 فقط من غير الدنماركيين، مما يعني أن السكان يتألفون في الغالب من مواطني الاتحاد الأوروبي.

مجرد كلام

وعلى الرغم من أن المفوضية أكدت أن أي عمل عسكري ضد جرينلاند من شأنه أن يفعّل بند المساعدة المتبادلة للاتحاد الأوروبي في المادة 42 (7) من المعاهدة، إلا أنها رفضت الإجابة على ما إذا كانت تعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا من غزو الولايات المتحدة لأراضي الدنمارك الخارجية، ووصفت القضية بأنها "نظرية للغاية".

وأثار تصريح ترامب الأصلي، الثلاثاء، رد فعل قوي من فرنسا ، حيث قال وزير الخارجية إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده السيادية.

لكن هذه الرسالة لم تكن واضحة تماما في غرفة الصحافة في بروكسل.

"أنت تقول إن السيادة هي الأهم، ولكنك لن تعلق على تهديد صريح من الرئيس القادم للولايات المتحدة. أنا أجد صعوبة في استيعاب هذا، أعني، ماذا تنتظر؟" سأل نيكولاس والاس من يوراكتيف، ولم يأت رد واضح.

وأضاف "هل تنتظرون نزول قوات مشاة البحرية الأميركية في جرينلاند أم ماذا؟"