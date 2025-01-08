الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الصيني، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب بلاده. وقال ولي العهد:" بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه".
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