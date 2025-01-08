الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب بلاده. وقال خادم الحرمين الشريفين: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم آلم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي مكروه".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الصيني، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب بلاده. وقال ولي العهد:" بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه".