شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تواجد الرئيس السيسى بعيد الميلاد رسالة هامة للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة ”الخليج 365”، على رسائل الرئيس السيسي من قداس عيد الميلاد المجيد، قائلا: "إن المصريين جميعا ينتظرون زيارة الرئيس السيسى وليس الأقباط فقط، فهو كسر تقليد الرؤساء الذين لم يزوروا الأقباط فى عيد الميلاد ومنذ 2015 وهو أصبح متواجدا مع المصريين".

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن وجود الرئيس السيسى بين الأقباط هو رسالة للداخل والخارج وطمأنة للمصريين.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن وحدة المصريين هى الضمان والأمان، وطالما أن لدى المصريين إدراك ووعى فأى محاولات للوقيعة بينهم تبوء بالفشل، وعيد الميلاد عيد للمصريين جميعا مثل باقى أعياد المصريين، ودائما الرئيس السيسى يؤكد على مصطلح الوعى ويشير إليه.