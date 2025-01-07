شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ناعيا الفريق جلال هريدي: كان نموذجا يقتدى به في خدمة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الفريق جلال هريدى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب حماه الوطن، مؤكدا أنه كان نموذجاً يقتدى به في خدمه بلاده وتفانيه في الجهد والعمل في كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.

وقال عبد الرازق، إن الفريق جلال هريدي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه، فقد كان الفقيد الراحل أحد أبطال القوات المسلحة البواسل ، ومؤسس سلاح الصاعقة ، شارك في العديد من الحروب التي خاضتها مصر.

ولفت عبد الرازق، إلي أن الفقيد أثرى الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنيه المشهودة ، وكفاحه المشرف في العديد من مجالات العمل الوطني ، وكان نموذجاً يقتدى به في خدمه بلاده وتفانيه في الجهد والعمل في كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.



ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.