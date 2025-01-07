مسلحون اقتحموا منزلا في الشيخ طابا- عكار وسرقوا مجوهرات ومبلغا بقيمة 100,000 دولار

أقدم خمسة مسلحين، بالكسر والخلع، على دخول منزل أحد المواطنين في بلدة الشيخ طابا- عكار، بعد أن قاموا بربط الناطور وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي اكثر من 100,000 دولار.

وقد بوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية.