أقدم خمسة مسلحين، بالكسر والخلع، على دخول منزل أحد المواطنين في بلدة الشيخ طابا- عكار، بعد أن قاموا بربط الناطور وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي اكثر من 100,000 دولار.
وقد بوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون اقتحموا منزلا في الشيخ طابا- عكار وسرقوا مجوهرات ومبلغا بقيمة 100,000 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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