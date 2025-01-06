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إلغاء وتأخير عشرات الرحلات.. الثلوج تشل حركة الطيران شمال أوروبا

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أ ف ب - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في إنكلترا وألمانيا وهولندا الأحد.
كما أغلقت مطارات لفترات موقتة، وألغيت وتأخرت رحلات، كما تأثرت الحركة الجوية في مطاري مدريد وبرشلونة بسبب تأخر رحلات آتية من شمال أوروبا، حيث تأخرت بعض الرحلات لثلاث ساعات ونصف ساعة.

طقس أوروبا

وتساقطت ثلوج بسماكة عدة سنتيمترات في إنكلترا وويلز خلال ليل السبت الأحد.
وفي منطقة وست يوركشير بشمال إنكلترا، تراكمت الثلوج حتى سماكة 12 سنتيمترا صباح الأحد، بحسب هيئة الأرصاد في المملكة المتحدة.
وفي المناطق المرتفعة، وصلت سماكة الثلوج إلى نحو 40 سنتيمترا.
وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة.
الثلوج في أوروبا - بي بي سي

تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط

وحذرت سلطات المطار عبر منصة إكس من أنه "قد يسجل تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط بينما تعمل فرقنا على إذابة الجليد عن الطائرات وفتح المدارج".
كما أعلن مطار مدينة الواقعة بدورها في شمال إنكلترا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.
وفي ألمانيا، اضطرت مطارات عديدة لتعديل جداول رحلاتها الأحد بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.

إلغاء عشرات الرحلات الجوية

وأكدت سلطات مطار فرانكفورت (غرب)، وهو الأكبر في البلاد، إلغاء 120 رحلة من أصل نحو 1090 كانت مقررة الأحد.
إلى ذلك يؤدي ضعف الرؤية في الأجواء ليلا إلى تعطيل الحركة الجوية، وفي ميونيخ، ألغت السلطات 35 رحلة خلال الليل من أصل 750 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة في ثاني أكبر مطارات البلاد.
وكانت سلطات مطار برلين اضطرت إلى إلغاء 17 رحلة وتأخير 30 اعتبارًا من مساء الجمعة مع بدء الظروف المناخية السيئة.
ثلوج كثيفة - بي بي سي

تساقط الثلوج

وبعد ظهر الأحد، علّقت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراتها من سوء الأحوال الجوية.
وفي مطار شيبول الرئيسي أوروبيًا في أمستردام ألغيت 68 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 200 بسبب تساقط الثلوج، بحسب ما أكد موقع المطار على الإنترنت.
وفي النروج، يتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة في جنوب شرق البلاد، فيما أُلغيت بشكل رئيسي رحلات إلى وجهات أوروبية، وأيضا رحلات طويلة إلى الولايات المتحدة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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