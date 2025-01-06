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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وتأخير عشرات الرحلات.. الثلوج تشل حركة الطيران شمال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في إنكلترا وألمانيا وهولندا الأحد.
كما أغلقت مطارات لفترات موقتة، وألغيت وتأخرت رحلات، كما تأثرت الحركة الجوية في مطاري مدريد وبرشلونة بسبب تأخر رحلات آتية من شمال أوروبا، حيث تأخرت بعض الرحلات لثلاث ساعات ونصف ساعة.
وفي منطقة وست يوركشير بشمال إنكلترا، تراكمت الثلوج حتى سماكة 12 سنتيمترا صباح الأحد، بحسب هيئة الأرصاد في المملكة المتحدة.
وفي المناطق المرتفعة، وصلت سماكة الثلوج إلى نحو 40 سنتيمترا.
وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة.
كما أعلن مطار مدينة ليفربول الواقعة بدورها في شمال إنكلترا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.
وفي ألمانيا، اضطرت مطارات عديدة لتعديل جداول رحلاتها الأحد بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.
إلى ذلك يؤدي ضعف الرؤية في الأجواء ليلا إلى تعطيل الحركة الجوية، وفي ميونيخ، ألغت السلطات 35 رحلة خلال الليل من أصل 750 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة في ثاني أكبر مطارات البلاد.
وكانت سلطات مطار برلين اضطرت إلى إلغاء 17 رحلة وتأخير 30 اعتبارًا من مساء الجمعة مع بدء الظروف المناخية السيئة.
وفي مطار شيبول الرئيسي أوروبيًا في أمستردام ألغيت 68 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 200 بسبب تساقط الثلوج، بحسب ما أكد موقع المطار على الإنترنت.
وفي النروج، يتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة في جنوب شرق البلاد، فيما أُلغيت بشكل رئيسي رحلات إلى وجهات أوروبية، وأيضا رحلات طويلة إلى الولايات المتحدة.
كما أغلقت مطارات لفترات موقتة، وألغيت وتأخرت رحلات، كما تأثرت الحركة الجوية في مطاري مدريد وبرشلونة بسبب تأخر رحلات آتية من شمال أوروبا، حيث تأخرت بعض الرحلات لثلاث ساعات ونصف ساعة.
طقس أوروباوتساقطت ثلوج بسماكة عدة سنتيمترات في إنكلترا وويلز خلال ليل السبت الأحد.
وفي منطقة وست يوركشير بشمال إنكلترا، تراكمت الثلوج حتى سماكة 12 سنتيمترا صباح الأحد، بحسب هيئة الأرصاد في المملكة المتحدة.
وفي المناطق المرتفعة، وصلت سماكة الثلوج إلى نحو 40 سنتيمترا.
وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة.
تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوطوحذرت سلطات المطار عبر منصة إكس من أنه "قد يسجل تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط بينما تعمل فرقنا على إذابة الجليد عن الطائرات وفتح المدارج".
كما أعلن مطار مدينة ليفربول الواقعة بدورها في شمال إنكلترا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.
وفي ألمانيا، اضطرت مطارات عديدة لتعديل جداول رحلاتها الأحد بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.
إلغاء عشرات الرحلات الجويةوأكدت سلطات مطار فرانكفورت (غرب)، وهو الأكبر في البلاد، إلغاء 120 رحلة من أصل نحو 1090 كانت مقررة الأحد.
إلى ذلك يؤدي ضعف الرؤية في الأجواء ليلا إلى تعطيل الحركة الجوية، وفي ميونيخ، ألغت السلطات 35 رحلة خلال الليل من أصل 750 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة في ثاني أكبر مطارات البلاد.
وكانت سلطات مطار برلين اضطرت إلى إلغاء 17 رحلة وتأخير 30 اعتبارًا من مساء الجمعة مع بدء الظروف المناخية السيئة.
تساقط الثلوجوبعد ظهر الأحد، علّقت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراتها من سوء الأحوال الجوية.
وفي مطار شيبول الرئيسي أوروبيًا في أمستردام ألغيت 68 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 200 بسبب تساقط الثلوج، بحسب ما أكد موقع المطار على الإنترنت.
وفي النروج، يتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة في جنوب شرق البلاد، فيما أُلغيت بشكل رئيسي رحلات إلى وجهات أوروبية، وأيضا رحلات طويلة إلى الولايات المتحدة.