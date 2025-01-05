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جنوب المحيط الهادئ.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب جزر تونغا

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واس- نوكو ألوفا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب المحيط الهادئ.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب جزر تونغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترا جنوب شرقي قرية "هيهيفو" الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 36.5 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن، عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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